У мэрии Москвы задержали более 200 человек. Полиция применила дубинки

Обновление. По данным «ОВД-Инфо» на 14:35 по московскому времени, у здания мэрии Москвы на Тверской улице задержаны 211 человек.

Полиция задержала 140 человек около мэрии Москвы, где независимые кандидаты в Мосгордуму собирались провести акцию с требованием регистрации на выборах. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Корреспондент «Медузы» сообщил, что на Пушкинской площади полицейские применили дубинки.

Перед началом акции были задержаны многие независимые кандидаты в Мосгордуму, в том числе Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Юлия Галямина и Иван Жданов.

Независимые кандидаты в Мосгордуму и их сторонники с 14 июля проводят в Москве массовые уличные акции. Следственный комитет России из-за этих акций возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. У оппозиционных политиков с 25 июля проходят массовые обыски.