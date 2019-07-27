На акции в Москве задержан муниципальный депутат Константин Янкаускас

Полиция задержала муниципального депутата Константина Янкаускаса на акции у мэрии Москвы, которую независимые кандидаты в Мосгордуму проводят с требованием регистрации на выборах.

Многие другие независимые кандидаты в Мосгордуму были задержаны еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина.

На акции рядом с мэрией, по последним данным «ОВД-Инфо», задержаны более 400 человек.