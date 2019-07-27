Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за твит про встречу с избирателями

Юриста ФБК, независимого кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения митингов.

Поводом стал твит, в котором Соболь написала, что 14 июля будет проводить встречу с избирателями в Новопушкинском сквере. Участники этой встречи затем направились к Мосгоризбиркому. Полиция разогнала их, задержав около 40 человек.

Любовь Соболь задержали 27 июля перед началом акции за свободные выборы, которую независимые кандидаты собирались провести у здания мэрии Москвы.