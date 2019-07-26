В России в сентябре начнут продавать виски Конора Макгрегора

Ирландский виски Proper No. Twelve, который выпускает компания Eire Born Spirits бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, начнут продавать в России в сентябре. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя бренда и компанию АСТ, которая займется поставками виски.

АСТ и Eire Born Spirits договорились о небольших поставках в Россию, рассказал гендиректор и совладелец АСТ Леонид Рафаилов. Компания собирается поставлять виски в рестораны, клубы, бары, алкогольные бутики, а после увеличения объема поставок — в торговые сети.

В рознице виски Макгрегора будет стоить около 2200–2500 рублей за бутылку 0,7 литра.

Виски Proper No. Twelve производят на одной из старейших ирландских вискикурен, начиная с 2018 года. Его продают в Ирландии, США, Великобритании и Австралии.

Конор Макгрегор — боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в 2018 году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову. В марте 2019 года Макгрегор объявил о завершении карьеры, но спустя неделю сообщил, что продолжит выступления.