Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч ФСБ

Госпогранслужба Украины обвинила пограничников ФСБ России в провокационных действиях в Азовском море.

Ведомство утверждает, что, начиная с 24 июля, по вечерам один из кораблей береговой охраны ФСБ несколько минут освещает зеленым лучом катера украинской морской охраны. Это не вредит людям и технике, но пограничники приняли меры по защите жизни и здоровья персонала.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал заявление пограничников «бредом сумасшедшего». Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов допустил, что «кто-то из матросов похулиганил лазерной указочкой». Военный эксперт Михаил Тимошенко назвал случившееся шалостью «веселого экипажа».

В ФСБ это не комментировали.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в мае 2018 года говорил, что «российский агрессор» использует против украинских пограничников «лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов».

24 июля Служба безопасности Украины сообщила, что задержала под Одессой российский танкер «Ника Спирит» («Нейма»). Утверждается, что танкер в ноябре 2018 года участвовал в в Керченском проливе. Танкер задержали как вещественное доказательство, экипаж отправили в Россию.