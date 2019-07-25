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Задержанный на Украине российский танкер «Ника Спирит». 25 июля 2019 года
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В порту Измаил задержали российский танкер. СБУ утверждает, что он блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе

Источник: Meduza
Задержанный на Украине российский танкер «Ника Спирит». 25 июля 2019 года
Задержанный на Украине российский танкер «Ника Спирит». 25 июля 2019 года
Государственная пограничная служба Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский нефтяной танкер «Ника Спирит». Это произошло в порту Измаил в Одесской области, куда, как сообщалось, судно зашло для ремонта. СБУ заявила, что танкер в ноябре 2018 года участвовал в конфликте в Керченском проливе. Он перекрыл проход по Керчь-Еникальскому каналу для трех кораблей ВМС Украины, на борту которых находились 24 человека. Россия задержала эти корабли и арестовала моряков. Украина считает действия российской стороны незаконными. СБУ проводит досудебное расследование по факту блокировки кораблей в Керченском проливе.

СБУ затримала російський танкер «NEYMA», який блокував українські військові кораблі
Служба безпеки України

Раньше танкер назывался «Нейма». СБУ считает, что его переименовали «с целью сокрытия причастности к акту агрессии». Ведомство вычислило судно по номеру ИМО. На танкере провели обыск, изъяли бортовые журналы и записи радиопереговоров, допросили членов команды. СБУ намерена обратиться в суд с ходатайством об аресте танкера как вещественного доказательства в рамках расследования блокировки кораблей в Керченском проливе. МИД РФ в свою очередь подтвердил смену названия задержанного танкера, отметив, что его переименовали в марте 2019 года.

Экипаж танкера отпустили, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что на судне было 10 членов экипажа. Им не предъявлено никаких обвинений; они доберутся на автобусе до Молдавии, а оттуда вылетят в Москву. В СБУ пояснили, что «экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было». Само судно, по данным российского посольства, остается в Измаиле. МИД РФ заявил, что выясняет обстоятельства случившегося «для принятия адекватных мер»

В офисе компании-судовладельца в Геленджике начался обыск. «К нам прибыли представители правоохранительных органов, они у нас», — сообщил ТАСС неназванный представитель компании «Фос шипинг менеджмент», которой принадлежит задержанный танкер. Источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края подтвердил проведение обыска. По его словам, устанавливаются «причины отправки танкера на Украину».

Конфликт в Керченском проливе

Ольга Корелина