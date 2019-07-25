В порту Измаил задержали российский танкер. СБУ утверждает, что он блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе

Задержанный на Украине российский танкер «Ника Спирит». 25 июля 2019 года Государственная пограничная служба Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский нефтяной танкер «Ника Спирит». Это произошло в порту Измаил в Одесской области, куда, как сообщалось, судно зашло для ремонта. СБУ заявила, что танкер в ноябре 2018 года участвовал в конфликте в Керченском проливе. Он перекрыл проход по Керчь-Еникальскому каналу для трех кораблей ВМС Украины, на борту которых находились 24 человека. Россия задержала эти корабли и арестовала моряков. Украина считает действия российской стороны незаконными. СБУ проводит досудебное расследование по факту блокировки кораблей в Керченском проливе.

СБУ затримала російський танкер «NEYMA», який блокував українські військові кораблі Служба безпеки України

Раньше танкер назывался «Нейма». СБУ считает, что его переименовали «с целью сокрытия причастности к акту агрессии». Ведомство вычислило судно по . На танкере провели обыск, изъяли бортовые журналы и записи радиопереговоров, допросили членов команды. СБУ намерена обратиться в суд с ходатайством об аресте танкера как вещественного доказательства в рамках расследования блокировки кораблей в Керченском проливе. МИД РФ в свою очередь подтвердил смену названия задержанного танкера, отметив, что его переименовали в марте 2019 года.

Экипаж танкера отпустили, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что на судне было 10 членов экипажа. Им не предъявлено никаких обвинений; они доберутся на автобусе до Молдавии, а оттуда вылетят в Москву. В СБУ пояснили, что «экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было». Само судно, по данным российского посольства, остается в Измаиле. МИД РФ заявил, что выясняет обстоятельства случившегося «для принятия адекватных мер»

В офисе компании-судовладельца в Геленджике начался обыск. «К нам прибыли представители правоохранительных органов, они у нас», — сообщил ТАСС неназванный представитель компании , которой принадлежит задержанный танкер. Источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края подтвердил проведение обыска. По его словам, устанавливаются «причины отправки танкера на Украину».

Ольга Корелина