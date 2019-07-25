Служба безопасности Украины задержала российский танкер, перекрывавший Керченский пролив

Служба безопасности Украины задержала российский нефтяной танкер «NEYMA» за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Танкер задержали, когда он вошел под флагом России в порт Измаил в Одесской области.

В сообщении СБУ в фейсбуке сказано, что танкер использовали в ноябре 2018 года, чтобы перекрыть Керченский пролив, когда по нему пытались пройти украинские военные корабли. После этого российские пограничники 24 украинских моряков. СБУ проводит досудебное расследование по факту незаконной блокировки кораблей.

В СБУ отметили, что судно сменило название с «NEYMA» на «NIKA SPIRIT». Это подтверждают данные сайта fleetmon.com, где опубликована фотография танкера «NIKA SPIRIT», на борту которого по-русски написано «НЕЙМА».

Служба безопасности Украины намерена обратиться в суд с ходатайством об аресте танкера как вещественного доказательства.