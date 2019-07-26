Экипаж танкера, задержанного Украиной, вернулся в Россию

Члены экипажа российского танкера «Ника Спирит» («Нейма»), задержанного Службой безопасности Украины, ночью 26 июля прилетели в Москву рейсом из Кишинева, сообщает «Интерфакс».

Капитан танкера Илья Дробязко сообщил, что не станет давать показания украинскому суду, так как не является свидетелем по делу о . «Мы ничего не нарушали — ни украинских, ни российских законов», — сказал он.

Из Москвы моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

Танкер «Ника Спирит» («Нейма») задержали в порту Измаил под Одессой как вещественное доказательство по «керченскому делу». В СБУ утверждают, что танкер блокировал проход украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года.