На жителя Брянска составили протокол о неуважении к власти. Он записал видео в поддержку девушки, оштрафованной за танец

Полиция Брянска 25 июля составила административный о неуважении к обществу и власти в отношении местного жителя Егора Фирсова. Об этом в телеграме сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Протокол составили из-за 10-секундного видео, которое Фирсов опубликовал в группе «Типичный Брянск» в ВК. На записи он выполняет различные трюки со скакалкой, стоя возле памятника погибшим во время Великой Отечественной войны «Курган Бессмертия».

Фирсов рассказал «7×7», что записал видео в поддержку Алены Червяковой, оштрафованной в Брянске на 30 тысяч рублей за неуважение к власти — она станцевала реггетон возле «Кургана Бессмертия». «Когда ей выписали такой штраф, я понял, что правосудие в России занимается не теми проблемами общества», — объяснил Фирсов.

С марта 2019 года, когда вступил в силу закон о неуважении к власти, в России возбудили не менее 36 административных делах по этой статье, говорит Павел Чиков. 10 дел прекратили сами полицейские или суды.