Иран запустил баллистическую ракету средней дальности «Шахаб-3». Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщают Fox News и The New York Times.

Ракета была запущена в южной части страны и пролетела около тысячи километров. Ее запуск не представлял угрозы.

В последние недели отношения между Ираном и США резко обострились; этому предшествовали несколько инцидентов с танкерами в Персидском и Оманском заливах. Стороны сбили по беспилотнику друг друга.

В июле Иран повысил уровень обогащения урана на фоне выхода США из .