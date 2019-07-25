Любовь Соболь задержали возле Мосгоризбиркома. До этого ее вынесли оттуда вместе с диваном

Обновление. Вскоре после того, как Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома, ее задержали и увезли в ОВД «Тверской» В первые часы после задержания к ней не пустили адвоката.

Сотрудницу ФБК Любовь Соболь вынесли на диване из здания Мосгоризбиркома, где она решила вести голодовку из-за нежелания этого органа зарегистрировать ее кандидатом в Мосгордуму. Трансляцию происходящего она вела в Periscope.

Любовь Соболь ведет голодовку с 13 июля. Она осталась в здании Мосгоризбиркома после того, как рабочая группа высказалась против ее регистрации кандидатом. Окончательное решение избирком примет на заседании в пятницу.

Соболь входит в число независимых кандидатов в Мосгордуму, которых окружные избиркомы отказались зарегистрировать и которые считают это решение незаконным. Мосгоризбирком уже подтвердил отказ в регистрации нескольким из них.