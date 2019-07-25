Константин Богомолов снимет сериал про «ангарского маньяка»

Константин Богомолов станет режиссером сериала «Хороший человек», в основу которого легла история поимки «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом «Медузе» сообщили в видеосервисе «Start», для которого будет снят сериал.

По сюжету, следователь Евгения Ключевская приезжает из Москвы в город Рубежный, чтобы проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Создатели сериала предупредили, что некоторые герои и события были изменены для придания проекту «дополнительной художественной ценности».

В рамках подготовки к съемкам сериала его создатели встретились с «ангарским маньяком», заявила генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая. По ее словам, тот рассказал «о своем детстве, работе и травмах, которые, очевидно, послужили мотивацией его дальнейших поступков».

«Стало понятно, что нужно снимать сериал не только и не столько про маньяка, сколько про современное общество и его патриархальную идеологию, которое и породило человека, посчитавшего возможным „судить“ женщин за их поведение, и немедленно приводить этот приговор в исполнение», — сказала Сосновая.

Ранее Константин Богомолов снял для видеосервиса «Start» сериал «Содержанки».

Бывший милиционер из Ангарска (Иркутская область) Михаил Попков был задержан в 2012 году. В 2015-м его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. В 2017-м он был признан виновным в еще 60 убийствах и получил второй пожизненный срок.

Корреспондент «Медузы» Саша Сулим подробно рассказывала про историю «ангарского маньяка», брала интервью у него самого и следователя по его делу.