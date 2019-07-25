«Интерфакс»: на борту российского танкера, задержанного на Украине, находятся 15 россиян

На борту танкера «NIKA SPIRIT» («NEYMA»), задержанного в порту Измаил под Одессой, находится экипаж «из порядка 15» граждан России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Российском профессиональном союзе моряков сообщили ТАСС, что на борту могут находиться 10-12 человек.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в фейсбуке фотографию, где видны семь мореходных книжек, выданных в России.

В компании «Альтомар Шиппинг», владеющей судном, сообщили РИА Новости, что экипаж танкера находится в безопасности и сейчас «едет домой». В посольстве РФ в Киеве сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Служба безопасности Украины задержала танкер «NIKA SPIRIT», который ранее носил название «NEYMA». В СБУ считают, что танкер в ноябре 2018 года блокировал проход украинских военных кораблей через Керченский пролив, после чего российские пограничники .

В МИД РФ сообщили, что будут считать задержание танкера «грубейшим нарушением международного права», если окажется, что Украина взяла россиян в заложники. В ведомстве отмечали, что «последствия не заставят себя ждать», если захват россиян подтвердится.