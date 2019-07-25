Генпрокуратура: в рамках «третьего дела ЮКОСа» Ходорковского подозревают в легализации похищенных акций компании

Так называемое «третье дело ЮКОСа» связано с хищением акций компании в ходе приватизации и последующей легализации похищенного и полученных от его продажи денег. Об этом сообщила Генпрокуратура.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, следствие полагает, что Михаил Ходорковский и другие лица похитили и продали акции на общую сумму в 6 миллиардов долларов США в период с 1995 по 2003 год.

Источник в окружении Ходорковского заявил «МБХ медиа», что ни сам бизнесмен, ни его адвокаты еще не получали никаких предусмотренных законом уведомлений о деле.

«Третье дело ЮКОСа» впервые упоминалось в вышедшей в конце мая программе НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Генпрокурор Юрий Чайка подтвердил существование дела в начале июня.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский был дважды осужден — в 2005-и и 2010 годах по обвинениям в неуплате налогов, мошенничестве и хищениях; виновным он себя не признавал. В 2013 году Ходорковский был помилован, после чего уехал из России.

С 2013 года расследовалось дело в отношении юристов и экономистов, готовивших экспертное заключению по «второму делу», некоторые СМИ называли его «третьим делом ЮКОСа». Оно не дошло до суда.