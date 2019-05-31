НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Бизнесмен ответил, что ему «глубоко плевать»

НТВ выпустил фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Телеканал назвал его «подлинной историей одного из самых богатых людей России начала 2000-х и его нефтяной империи».

Авторы фильма рассказывают историю компании «ЮКОС» с позиции российских следственных органов, которые в 2016 году заявили, что Михаил Ходорковский не заплатил «ни копейки» за ее акции, а перед этим обвинили его в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

В фильме утверждается, что российские следователи пытаются найти 51 миллиард долларов, который Ходорковский и его партнеры якобы похитили у миноритарных акционеров «ЮКОСа» и вывели из России. На НТВ это расследование назвали «третьим уголовным делом по „ЮКОСу“». Авторы фильма намекают, что эти деньги якобы могли быть вложены в компанию Quadrum, которой принадлежит недвижимость в разных странах мира.

Михаил Ходорковский заявил РБК, что ему «глубоко плевать» на «псевдорасследование» НТВ.

В 2016 году в СК заявили, что Ходорковский пытается украсть у России 50 миллиардов долларов, которые Гаагский арбитраж в 2014 году присудил бывшим акционерам «ЮКОСа», так как Ходорковский якобы «фактически украл» компанию.