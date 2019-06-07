Чайка заявил о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в России расследуется «третье дело ЮКОСа».

Никаких подробностей генпрокурор не привел.

«Третье дело ЮКОСа» упоминалось в вышедшей в конце мая программе НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Авторы фильма утверждали, что расследование касается 51 миллиарда долларов, которые бывший глава ЮКОСа с партнерами якобы похитил у миноритариев и вывел за рубеж.

При этом в фильме транслировались и другие утверждения про Ходорковского, которые высказывались российскими следственными органами в последние годы— например, что он якобы получил акции компании бесплатно или замешан в убийстве мэра Нефтеюганска (по последнему пункту Ходорковскому заочно предъявили обвинение).

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский был осужден дважды — в 2005-м и 2010 годах. Уголовному преследованию подверглись и многие другие сотрудники компании. Бизнесмена обвиняли в неуплате налогов, мошенничестве и хищениях; виновным он себя не признавал.

В 2013 году СК начал расследовать дело в отношении юристов и экономистов, готовивших экспертное заключению по «второму делу» — оно упоминалось в СМИ как «дело экспертов» и «третье дело ЮКОСа». В конце года президент Владимир Путин сказал, что не видит в деле перспектив, после чего помиловал Ходорковского, и тот уехал из России.