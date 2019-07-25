Экипаж задержанного Украиной российского танкера отпустили, моряки возвращаются в Россию

Моряков с задержанного в Измаиле российского танкера «Ника Спирит» («Нейма») освободили, сообщил «Интерфаксу» пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что моряки добираются до Молдавии, а оттуда вылетят в Москву, передает агентство.

Ранее об этом сообщили в компании «Альтомар Шиппинг», которая владеет судном. По данным «Интерфакса», на борту судна находились 15 россиян.

При этом украинское издание «Страна» со ссылкой на источники заявило, что с моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя.

Поводом для задержания российского танкера стало его участие, по утверждению Службы безопасности Украны, в блокировке прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив, что привело к задержанию 24 украинцев. Они до сих пор находятся под стражей в России.