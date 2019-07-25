Австрия объявила в розыск предполагаемого сотрудника ГРУ

Власти Австрии объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Егоровича Зайцева, который подозревается в работе на ГРУ и шпионаже.

По данным австрийских СМИ, дело Зайцева связано с делом 70-летнего полковника армии в отставке, которого заподозрили в шпионаже в пользу России в конце 2018 года.

Полковник, как утверждается, начал работать на российскую военную разведку в 1990-х годах и получил за это время 300 тысяч евро вознаграждения. Свою вину он не признает.

Предполагаемые сотрудники ГРУ часто попадают в поле зрения СМИ в последние годы. В частности, сотрудников ведомства обвиняли в покушении на британского шпиона Сергея Скрипаля, во вмешательстве в американские выборы, попытке шпионажа в Нидерландах, в организации попытки переворота в Черногории.

Дело австрийского полковника Отставного полковника австрийской армии задержали за шпионаж. Он 20 лет работал на Россию