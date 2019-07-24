«Яндекс» подал иск к владельцу прав на бренд шоколадной пасты Alisa

Компания «Яндекс» подала иск в суд к компании «Мунитор Группе», владельцу товарного знака Alisa, под которым в 1990-е годы продавалась шоколадная паста.

В «Яндексе» сообщили, что за последние несколько лет не смогли обнаружить следов использования этих товарных знаков, поэтому хотят добиться аннулирования прав в двух категориях услуг — в производстве новых товаров и рекламе.

В интернет-компании подчеркнули, что права «Мунитор Группе» на бренд Alisa в других категориях, связанных с продуктами и напитками, иск не затрагивает.

«Алиса» — это голосовой помощник «Яндекса», которым можно пользоваться с 2017 года.