В Санкт-Петербурге начался митинг против нарушений на выборах

В Санкт-Петербурге на площади перед Финляндским вокзалом начался согласованный митинг против нарушений на выборах.

По оценке корреспондента «Медузы», на акцию пришли более трех тысяч человек. Перед рамками, где сотрудники полиции проверяют участников, к моменту начала акции стояли очереди.

Митинг начался с выступления депутата законодательного собрания Максима Резника.

В Санкт-Петербурге в сентябре 2019 году пройдут выборы губернатора, а также муниципальные выборы в большинстве районов города. Многие оппозиционные кандидаты столкнулись со сложностями при попытке зарегистрироваться на выборы: в частности, некоторые муниципалитеты скрыли факт назначения выборов, а в ряде избирательных комиссий кандидатам физически не давали подать документы.