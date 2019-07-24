В Армении арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Правоохранительные органы Армении арестовали фигуранта дела об бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

В ведомстве не назвали имя арестованного, отметив лишь, что он заключен под стражу на 40 дней. Материалы его уголовного дела попросили передать в Армению для расследованию.

Накануне «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что в Армении арестован хозяин ресторана «Бир Хаус», возле которого убили Белянкина. Его имя не указывалось — как и роль в преступлении.

В начале июля стало известно, что одного из обвиняемых по делу — Оганеса Айрапетяна — объявили в международный розыск. По словам его адвоката, Айрапетян заявил, что был ранен Белянкиным из травматического оружия и действовал «в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей». Обвиняемый сказал, что готов сдаться властям, если из-под стражи освободят его братьев и других арестованных по делу.

По делу об убийстве Никиты Белянкина арестованы девять человек. Шестерым из них предъявили обвинения в хулиганстве, трое — братья Гамлет и Грант Айрапетян и и Сергей Ходжанян также обвиняются в убийстве и покушении на убийство.