Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье объявили в международный розыск. Он считает, что стал «жертвой ситуации»

Одного из обвиняемых в объявили в международный розыск, сообщил ТАСС его адвокат.

Обвиняемого зовут Оганес Айрапетян. Как следует из слов адвоката, именно он нанес смертельный удар ножом Белянкину.

У Айрапетяна, как заявил юрист, «своя версия произошедшего»: он якобы «действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации», и сам был ранен Белянкиным из травматического оружия.

Он готов сдаться властям, если из-под стражи освободят его братьев и других арестованных по делу.

По делу об убийстве Никиты Белянкина арестованы девять человек. Как пишет ТАСС, обвинения в убийстве и покушении на убийстве предъявлены братьям Гамлету и Гранту Айрапетяну и Сергею Ходжаняну; остальные обвиняются в хулиганстве.

Убийство Никиты Белянкина В Подмосковье убили бывшего спецназовца ГРУ, служившего в Сирии. Он заступился за незнакомых людей на улице