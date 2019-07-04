Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье объявили в международный розыск. Он считает, что стал «жертвой ситуации»
Одного из обвиняемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина объявили в международный розыск, сообщил ТАСС его адвокат.
Обвиняемого зовут Оганес Айрапетян. Как следует из слов адвоката, именно он нанес смертельный удар ножом Белянкину.
У Айрапетяна, как заявил юрист, «своя версия произошедшего»: он якобы «действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации», и сам был ранен Белянкиным из травматического оружия.
Он готов сдаться властям, если из-под стражи освободят его братьев и других арестованных по делу.
По делу об убийстве Никиты Белянкина арестованы девять человек. Как пишет ТАСС, обвинения в убийстве и покушении на убийстве предъявлены братьям Гамлету и Гранту Айрапетяну и Сергею Ходжаняну; остальные обвиняются в хулиганстве.