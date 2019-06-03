В Подмосковье убили бывшего спецназовца ГРУ, служившего в Сирии. Он заступился за незнакомых людей на улице

Страница Никиты Белянкина в Facebook

Вечером 1 июня в подмосковном был убит 24-летний Никита Белянкин. По словам очевидцев, он решил вступиться за незнакомых мужчин, которых избивали около десятка человек; в ходе конфликта его ударили ножом в сердце. Преступление получило большой резонанс — в том числе потому, что погибший служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. В соцсетях пишут и о других эпизодах его биографии — участии в движении антифа и симпатиях к нацболам.

Убийство произошло неподалеку от бара «Бир Хаус», где вечером 1 июня собирались показывать финал Лиги чемпионов. В заведении произошел конфликт между двумя мужчинами и компанией, в которой было, по разным свидетельствам, от восьми до 15 человек; последние якобы были армянами.

Причина ссоры неизвестна. Пострадавший, 27-летний Александр Сергеев, рассказал, что противники «ополчились» на него без причин, а они с другом «ничего обидного им не говорили». Издание Baza пишет, что конфликт начался «на почве национальностей». По словам Сергеева, их с другом вывели на улицу. Сергеева ударили ножом в живот, а его друга начали избивать.

В это время Никита Белянкин и его девушка по имени Яна шли домой по улице. Белянкин, у которого с собой был травматический пистолет, решил вступиться за тех, кого избивали, и выстрелил в воздух. По словам его отца Алексея, нападавшие «со всех сторон, как стая, накинулись» на него и повалили на землю. Он сопротивлялся, но один из противников ударил его ножом в сердце. После этого преступники скрылись.

Свидетелями случившегося стали несколько человек. С верхних этажей соседнего дома было снято видео, которое разошлось в СМИ. Очевидцы, по их словам, пытались помочь обоим пострадавшим в ожидании бригады скорой помощи. Как рассказал один из свидетелей, Сергеев «пытался как-то шутить, поднять настроение там всем», хотя после ранения «у него были даже внутренние органы видны».

Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и о причинении тяжкого вреда здоровью. У следствия есть информация об участниках драки, дома у них прошли обыски. Официально о личностях подозреваемых ничего не сообщается. По информации Baza, двое участников драки уже задержаны. Они якобы рассказали, что убийце Белянкина купили билет на самолет в Армению — и он, вероятно, уже скрылся.

Одними из первых о гибели Белянкина сообщили издания Baza и Mash вечером 2 июня. Они рассказали, что погибший был спецназовцем, служил в ГРУ и воевал в Сирии. В одном из разошедшихся в соцсетях сообщений о гибели Белянкина утверждалось, что он принимал участие в войне на востоке Украины, однако его близкие об этом журналистам не говорили.

Белянкин родился в Москве. Он учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны, затем отслужил в армии. По словам отца, его сын очень хотел служить в ГРУ и поехал в Новосибирск, чтобы поступить на службу в 24 бригаду специального назначения. После окончания контракта он, по словам отца, подумывал о работе в ОМОНе или в уголовном розыске.

Алексей Белянкин также рассказал, что у его сына было «чувство патологической справедливости»: он разнимал дерущихся, а однажды спас женщину, которую пытались изнасиловать. «То же самое и в Сирии было, ребята попали в засаду, он их спасал, выручал, за это ему вручили медаль», — рассказал отец убитого.

Никита Белянкин с юности участвовал в разных неформальных движениях, включая антифа. В 2013 году он давал показания на процессе против неонациста Глеба Цыбы, который напал на его друга Владимира Киселева. Режиссер Никита Сутырин вспомнил, что «высокий блондин Никита-Кадет» был одним из участников антифа, которые снялись в его фильме в роли правых футбольных фанатов.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» назвала Белянкина «сторонником русского мира», а также человеком, «сочувствующим партии» и известным в среде московских нацболов.

Одна из знакомых погибшего написала, что Белянкин был и убежденным антифашистом, и человеком, который «ушел вправо, увлекшись нацбольской идеологией», а в конце концов «искренне пришел к коммунистическим взглядам».

Виктор Давыдов