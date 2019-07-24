СК возбудил дело о халатности против сотрудника МЧС после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева в связи с пожаром в детском палаточном лагере. Об этом сообщается на сайте СК.

По версии следствия, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не обязал руководство лагеря исправить нарушения.

Новгородцеву грозит до семи лет лишения свободы. СК не уточняет, задержан ли он.

Пожар в детском лагере «Холдоми», где жили 189 детей, произошел ночью 23 июля. В результате погибли четыре ребенка. СК возбудил уголовное дело, в рамках которого были задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и учредитель компании-владельца лагеря Виталий Бурлаков.

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