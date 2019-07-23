При пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае погибли четыре ребенка

В результате пожара в детском палаточном лагере на территории курорта «Холдоми» в Хабаровском крае погибли четыре человека, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Четверо погибших, мальчик умер», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Пожар в детском лагере, где жили 189 детей, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток. В лагере проходила смена «Хоббитские игры», организованная как сюжетно-ролевая игра по мотивам произведений Толкина. СК возбудил уголовное дело.