Задержан директор сгоревшего палаточного лагеря для детей в Хабаровском крае

Обновление. В СК сообщили, что задержаны директор детского лагеря Максим Кузнецов и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, чья компания владеет лагерем.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Максима Кузнецова — директора сгоревшего прошлой ночью детского палаточного лагеря в Хабаровском крае. Об этом сам Кузнецов сообщил «Открытым медиа» и ТАСС.

Пожар в детском лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 23 июля. В результате погибла 11-летняя девочка. Еще 12 человек пострадали, в том числе семеро детей. Трое из них находятся в коме.

СК возбудил уголовное дело по факту пожара. Его причина пока неизвестна. По неофициальной информации, возгорание мог спровоцировать неисправный обогреватель в одной из палаток. Сообщалось, что персонал лагеря пытался потушить огонь самостоятельно и поздно вызвал пожарных.

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