Роскомнадзор потребовал удалить картинку с нецензурным описанием флага РФ с сайта risovach.ru. Там публикуют мемы
Источник: Роскомнадзор
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Роскомнадзор потребовал от администрации сайта risovach.ru заблокировать изображение, которое Генпрокуратура сочла оскорбляющим государственные символы России.
Изображение содержит нецензурное описание российского флага и оскорбления в адрес россиян, пояснил Роскомнадзор.
На сайте risovach.ru публикуют картинки и мемы; кроме того, там можно создать собственный мем или комикс.
В июле Роскомнадзор уже по меньшей мере дважды требовал удалить картинки по закону о неуважении к власти и оскорблении госсимволов РФ. Первая просьба касалась картинки со свастикой на российском гербе в фейсбуке, вторая — «изображения непристойных действий» с флагом РФ в инстаграме.