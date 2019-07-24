Роскомнадзор потребовал удалить картинку с нецензурным описанием флага РФ с сайта risovach.ru. Там публикуют мемы

Роскомнадзор потребовал от администрации сайта risovach.ru заблокировать изображение, которое Генпрокуратура сочла .

Изображение содержит нецензурное описание российского флага и оскорбления в адрес россиян, пояснил Роскомнадзор.

На сайте risovach.ru публикуют картинки и мемы; кроме того, там можно создать собственный мем или комикс.

В июле Роскомнадзор уже по меньшей мере дважды требовал удалить картинки по закону о неуважении к власти и оскорблении госсимволов РФ. Первая просьба касалась картинки со свастикой на российском гербе в фейсбуке, вторая — «изображения непристойных действий» с флагом РФ в инстаграме.