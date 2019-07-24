Госдума разрешила в России охоту с луком и стрелами

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает в России охоту с луком и стрелами. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы.

Документ приравнивает луки к охотничьему оружию и разрешает покупать их тем, кто имеет охотничий билет и разрешение на владение охотничьим оружием. Также документ требует ставить луки на учет в Росгвардии в течение двух недель после покупки.

В пояснительной записке говорится, что легализация луков в качестве охотничьего оружия «самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы».

Сейчас в России к охотничьему оружию относится огнестрельное длинноствольное, пневматическое и холодное клинковое оружие.