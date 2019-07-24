Депутат от Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года. В нем он сослался на опыт «страны» Скандинавии

Депутат Госдумы от Чечни («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект (.pdf), в котором предложил запретить продажу алкоголя до 21 года.

В пояснительной записке депутат сослался на опыт «целого ряда стран», где алкоголь начинают продавать позднее, чем в 18 лет. К странам, где спиртное продают с 20 лет, депутат отнес Скандинавию — регион на севере Европы, в который входят Дания, Норвегия и Швеция.

Депутат дополнительно включил в свой список Норвегию и Швецию. При этом Данию он не упоминал — там некрепкий алкоголь продают с 16 лет.

В Госдуму неоднократно вносили законопроекты, запрещающие продажу алкоголя до 21 года. В 2016 году в правительстве РФ выступали против этого, поскольку запрет противоречит Конституции и ограничивает способность совершеннолетних граждан осуществлять свои права.

В декабре 2018 года Минздрав РФ начал разрабатывать свой законопроект, увеличивающий минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Его итоговый вариант представили в марте. Документ пока не вносили на рассмотрение парламента.