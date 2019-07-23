В больнице умерли еще два ребенка из сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае

Продолжение При пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае погибли четыре ребенка

Количество погибших в результате пожара в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми» в Хабаровском крае возросло до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

Ранее было известно, что в результате пожара погибла 11-летняя девочка. Также трое детей попали в больницу с сильными ожогами в состоянии комы.

Две девочки позднее умерли в реанимации.

В больницах остаются еще два мальчика — один с ожогами, другой с отравлением угарным газом. Еще восьмерым пострадавшим — трем детям и пятерым взрослым — медицинская помощь была оказана на месте. Всего в лагере находились 189 детей.

По предварительным данным, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля из-за неисправного радиатора, установленного в одной из палаток. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директор лагеря задержан.

В связи с гибелью детей в Хабаровском крае объявят траур 24-26 июля.

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