США создадут коалицию для патрулирования Ормузского пролива из-за захвата британского танкера

США собираются создать международную коалицию, которая станет патрулировать Ормузский залив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми, сообщил госсекретарь США Майк Помпео телеканалу WFTV.

Помпео отметил, что США не хотят войны с Ираном, а лишь хотят, «чтобы они прекратили заниматься террористической деятельностью по всему миру». По его словам, Тегеран не может продолжать свою ядерную программу.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер «Стена Имперо», шедший под британским флагом, в ответ на задержание танкера «Грейс 1» с иранской нефтью в Гибралтаре.

Отношения Ирана с США и их союзниками обострились в мае-июне из-за инцидентов с танкерами в Персидском заливе. В июне Иран сбил американский беспилотник, что едва не привело к военному удару США по иранской территории.

В июле Иран повысил уровень обогащения урана на фоне выхода США из .