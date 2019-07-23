Москва закупит 940 километров гранитного бордюра на 2,3 миллиарда рублей

Московское ГБУ «Автомобильные дороги» объявило конкурсы на закупку в общей сложности 940 погонных километров гранитного бордюра на сумму 2,3 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Газета называет это самой масштабной единовременной закупкой гранитных ограждений в Москве. Ранее в 2019 году «Автомобильные дороги» закупали бордюры сперва на 1,7 миллиарда, а затем на 658 миллионов рублей.

«В столичном комплексе городского хозяйства 22 июля не ответили на запрос „Ъ“ о том, зачем городу и подведомственному ГБУ „Автомобильные дороги“ понадобилось столько бордюров», — пишет газета.

Директор челябинской компании «ТК Офис Сити», которая занимается поставками бордюрного камня и плитки, в комментарии «Коммерсанту» сказал, что «был бы счастлив» продавать гранит по заявленной в закупках начальной цене в 2,5 тысячи рублей за погонный метр. По словам Андрея Лукьянчикова, с учетом доставки до Москвы эта разновидность гранита стоит 2,1–2,2 тысячи рублей за метр.

Власти Москвы занимаются заменой бордюров в городе с 2015 года. Как писал спецкор «Медузы» Иван Голунов, бордюры порой закупают по цене значительно выше рыночной стоимости, а зарабатывают на этом компании, близкие к чиновникам мэрии.