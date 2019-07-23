«Коммерсант»: экипаж подлодки, сгоревшей в Баренцевом море, мог спастись, но до последнего боролся за живучесть судна

Офицеры-гидронавты, погибшие при на подводной лодке в Баренцевом море, могли эвакуироваться на подлодку-носитель, но остались бороться за живучесть судна. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Экипаж действовал в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть подводных лодок». Документ предписывает, чтобы каждый член экипажа боролся с пожаром там, где тот его застал. Если моряк оставит место без приказа, ему грозит уголовная ответственность.

«Коммерсант» пишет, что пожар на подлодке мог начаться из-за проблем в электросистеме. После появления дыма в аккумуляторном отсеке судно покинули шесть человек. Еще 10 человек остались на борту.

Командир экипажа капитан первого ранга Константин Сомов запросил разрешение эвакуироваться, когда у моряков закончились запасы дыхательных устройств, а некоторые стали терять сознание. Чтобы помочь подняться на подлодку-носитель, у шлюза их встретили четверо гидронавтов. В момент подготовки к эвакуации произошел взрыв, все 14 человек погибли.

Комиссия, расследующая пожар на подлодке, рассматривает три версии случившегося: отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие, пишет «Коммерсант». Газета подтвердила информацию «Фонтанки», что пожар мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора.

На подлодке, по данным СМИ, стояли литий-ионные аккумуляторы российской компании «Ригель». Их установили на замену украинских серебряно-цинковых аккумуляторов. В документах «Ригеля» отмечалось, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность.