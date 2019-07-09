«Фонтанка»: пожар на подлодке в Баренцевом море начался после взрыва экспериментального аккумулятора

на подводной лодке в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пять анонимных источников.

Взрыв или серия взрывов произошли во время стыковки глубоководного аппарата с подлодкой-носителем, говорят источники. Из-за короткого замыкания аккумулятор разрядился, после чего произошел тепловой разгон батареи, за которым последовал взрыв и самовозгорание.

Выжившие члены экипажа глубоководного аппарата, по данным источников «Фонтанки», задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались на БС-136 «Оренбург». Чтобы избежать дальнейшего распространения огня, глубоководный аппарат полностью затопили, после чего доставили в Североморск.

«Фонтанка» называет литиевый аккумулятор «экспериментальным», поскольку на подводном флоте эксплуатируют свинцово-кислотные батареи. Литиевая батарея, по информации издания, была установлена на аппарате после ремонта в 2012 году.

В публикации отмечается, что в открытых источниках об установке литиевых аккумуляторов на подлодки с ядерным реактором не сообщалось.

РБК сообщил ранее 9 июля, что комиссия, расследующая пожар на подлодке в Баренцевом море, рассматривает две основные версии случившегося — возгорание в электрическом щитке и диверсия.