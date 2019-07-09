РБК: пожар на подводной лодке в Баренцевом море мог произойти из-за «внешнего воздействия»

на подводной лодке в Баренцевом море мог произойти из-за короткого замыкания, диверсии или внешнего воздействия. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам одного из источников, основных версий у расследующей причины инцидента комиссии под руководством главкома ВМФ Николая Евменова две — это возгорание в электрическом щитке, которое привело к пожару и взрыву, а также диверсия. Он подчеркнул, что результатов расследования пока нет, и обе версии предварительные.

Другой источник также рассказал, что пожар могло спровоцировать «некое внешнее воздействие» — «столкновение с внешним объектом», которое повлекло за собой попадание воды в аккумуляторную батарею, ее перегрев и взрыв.