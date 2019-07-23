Хакеры вновь атаковали систему голосования через интернет во время теста в Москве. Ранее за взлом объявили награду

Хакеры атаковали систему дистанционного электронного голосования, которую тестируют в Москве, заявил РИА Новости глава электронного штаба Илья Массух.

23 июля систему тестируют на голосовании, посвященном судьбе бездомных животных в Москве. Массух утверждает, что «есть атаки по подбору счетчика голосования, по замене голоса». По его словам, система продолжает работать.

Илья Массух добавил, что хакерские атаки также наблюдались во время первого тестирования, прошедшего 11 июля, когда система голосования через интернет зависла.

Ранее глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов предложил заплатить полтора миллиона рублей «тем, кто сломает эту систему» во время тестирования. Он предлагал устраивать взломы «где-то до 22 июля».

Первое полноценное голосование через интернет планируют провести на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент пройдет в из 45.