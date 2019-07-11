Система голосования через интернет в Москве зависла на первых испытаниях. Наблюдателей распустили за час до конца «выборов»

Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

При первом тестировании дистанционного электронного голосования в Москве произошел сбой, сообщил в фейсбуке сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Голосование через интернет тестировали в ходе выборов лучшего председателя студсовета московского вуза. В список претендентов вошли 15 кандидатов, их выбирали 1794 «избирателя» — московские студенты.

По словам Мельконьянца, во время голосования система зависла. «Принтеры не печатают, статистика не обновляется, при том, что достоверно известно, что студенты голосуют», — рассказал он. На опубликованной фотографии экрана для наблюдения видно, что начиная с 17:00 данные о проголосовавших перестали меняться.

Мельконьянц рассказал «Медузе», что в 19:00 (за час до окончания «выборов») людей, наблюдавших за голосованием, досрочно распустили. По его словам, подсчет голосов решили провести в другом месте без наблюдателей. Он предположил, что результаты тестирования будут обсуждать на очередной встрече технической рабочей группы в понедельник, 15 июля.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников ранее говорил, что все этапы тестирования системы электронного голосования пройдут в открытом режиме. Общественный штаб по наблюдению за выборами отчитывался, что в ходе тестирования обнаружены отдельные неполадки, но их можно будет исправить. ЦИК РФ при этом выпустил пресс-релиз о прошедшем тестировании. Сбой в работе системы в сообщении не упоминается. «Медузе» не удалось оперативно получить комментарий представителей мэрии, проводившей тестирование.

Тестирование системы электронного голосования в Москве Москва 24

Первое полноценное голосование через интернет планируют провести на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года (в трех округах из 45). В мэрии уже заявили, что планируют продолжать испытания как минимум до середины августа — то есть в систему будут вносить изменения менее чем за месяц до выборов.

Александр Бакланов, Михаил Зеленский