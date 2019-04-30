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Мосгордума поддержала выборы депутатов через интернет. Как они будут проходить?
Meduza
07:48, 30 апреля 2019
Мосгордума
приняла
в первом чтении законопроект, который позволяет провести в сентябре 2019 года первые в истории России выборы органов власти через интернет. Ожидается, что в одном или нескольких одномандатных округах (всего их 45) москвичи смогут выбирать депутатов Мосгордумы через портал городских государственных услуг. Московский законопроект начали принимать несмотря на то, что Государственная дума пока
не разрешила
проведение эксперимента на федеральном уровне. Как отмечают
«Ведомости»
, во всех представленных документах не описано, как именно с технической точки зрения будут учитываться голоса избирателей и как можно будет контролировать их подсчет в ходе выборов. Кто будет разрабатывать электронную систему голосования, также неизвестно.
Фото в анонсе: Антон Кардашов / Агенство городских новостей «Москва»
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