«Дождь»: законопроект о контроле над электронной почтой не согласован с Кремлем и не будет принят в нынешнем виде
Источник: Дождь
Законопроект сенаторов Андрея Клишаса, Александра Башкина, Людмилы Боковой и Александра Карлина о контроле за электронной почтой россиян в его нынешнем виде не согласован ни с Кремлем, ни с руководством Госдумы, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.
По данным телеканала, из-за этого документ в его нынешнем виде не будет поддержан депутатами. Его рассмотрение будет отложено как минимум на осеннюю сессию.
В мае в России вступил в силу аналогичный закон о мессенджерах.
Сенаторы Клишас и Бокова были авторами закона об изоляции Рунета.