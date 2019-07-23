«Дождь»: законопроект о контроле над электронной почтой не согласован с Кремлем и не будет принят в нынешнем виде

сенаторов Андрея Клишаса, Александра Башкина, Людмилы Боковой и Александра Карлина о контроле за электронной почтой россиян в его нынешнем виде не согласован ни с Кремлем, ни с руководством Госдумы, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

По данным телеканала, из-за этого документ в его нынешнем виде не будет поддержан депутатами. Его рассмотрение будет отложено как минимум на осеннюю сессию.

В мае в России вступил в силу аналогичный закон о мессенджерах.

Сенаторы Клишас и Бокова были авторами .