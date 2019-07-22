В Москве военному дали условный срок за разглашение гостайны

Мосгорсуд признал бывшего военного Алексея Кондратьева виновным в разглашении государственной тайны и приговорил к двум годам колонии условно, сообщают РИА Новости и ТАСС.

По решению суда Кондратьеву запретили занимать должности с доступом к гостайне после того, как он отбудет наказание.

Еще одну обвиняемую суд признал виновной в пособничестве к разглашению гостайны и оштрафовал на 100 тысяч рублей. ТАСС и «Интерфакс» сообщают, что обвиняемую зовут Анна Асеева, РИА Новости пишет об Анне Алексеевой.

Алексей Кондратьев работал помощником начальника штаба войсковой части 51087, Анна Асеева была безработной. Как утверждает РИА Новости, оба обвиняемых были сокурсниками. По информации агентства, Кондратьев позвонил девушке и «попросил передать информацию, что закончилось уголовным делом». Другие подробности неизвестны.

Оба обвиняемых признали вину в полном объеме, их дело слушалось в особом порядке без изучения доказательств. Суд шел в закрытом режиме, поскольку в деле есть документы с грифом «секретно».

Читайте также Что такое госизмена и гостайна?