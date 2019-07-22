«Слуга народа» претендует на большинство в Верховной Раде и формирование правительства без коалиции с другими партиями

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, возможно, впервые в истории сможет сформировать в Верховной Раде однопартийное большинство, не привлекая депутатов-самовыдвиженцев, сообщает «Интерфакс-Украина».

По предварительным результатам выборов в Раду, от «Слуги народа» в парламент по партийным спискам пройдут 121 человек, по мажоритарным округам — еще 115-120.

Таким образом, представители «Слуги народа» получат не менее 226 мест в Раде. Это позволит им сформировать правительство самостоятельно, без коалиции с другими партиями.

Всего в Верховную Раду по итогам выборов, прошедших 21 июля, пройдут пять партий. По результатам обработки 43,36% протоколов, в парламент проходят «Слуга народа» (42,31% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,79%), «Батькивщина» (8,08%), «Европейская солидарность» (8,7%) и «Голос» (6,39%).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении внеочередных выборов в Верховную Раду сразу после вступления в должность. Предыдущий состав парламента неоднократно отклонял его законопроекты и инициативы об увольнении ряда министров.