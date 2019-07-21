Партия Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную Раду. Главное

Владимир Зеленский в штабе партии «Слуга народа». 21 июля 2019 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Партия Владимира Зеленского лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. По данным экзит-поллов, партия «Слуга народа» набирает 42-44% голосов. Штаб «Слуги народа» также заявил, что представители партии, по предварительным данным, побеждают во всех 13 одномандатных округах Киева.

На втором месте — партия «кума Путина» Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», она набирает 11-12% голосов. Медведчук уже заявил, что партия не до конца удовлетворена результатами выборов и готовится к «новому этапу борьбы». В «Оппозиционной платформе» отметили также, что она готова помогать «Слуге народа», но не будет сотрудничать с проевропейскими партиями.

Партия лидера группы «Океана Эльзы» преодолела пятипроцентный барьер. «Голос» Святослава Вакарчука набирает на выборах более 6% голосов. Партии бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, по данным экзит-поллов, набирают примерно по 8%. Остальные партии в Верховную Раду, скорее всего, не пройдут.

О планах сотрудничать с Вакарчуком говорят почти все партии. Владимир Зеленский заявил, что его партия «приглашает к разговору» Вакарчука. Петр Порошенко заявил, что его «Европейская солидарность» считает «Голос» «своим главным партнером» в новом составе Рады. Кандидат от «Голоса» Ярослав Юрчишин сказал, что партия готова вести переговоры и с «силами Порошенко и Тимошенко», если те, в свою очередь, будут готовы к «разговорам о деолигархизации». Сам Вакарчук заявил, что партия приступит к переговорам после объявления официальных результатов. «Мы готовы брать на себя ответственность и готовы к каким-либо должностям», — сказал он.

Состав Рады будет неполным из-за Крыма и Донбасса. По закону, половина из 450 депутатов Верховной рады избирается по спискам политических партий, половина — по одномандатным округам. Из-за присоединения Крыма к России и перехода части Донецкой и Луганской областей под контроль сепаратистов по одномандатными округам выберут 199 депутатов вместо 225, а всего депутатов будет 424. Результаты голосования по одномандатным округам на момент публикации новости неизвестны.

Явка на выборах составила около 50%. По данным 100 избирательного округа из 199, опубликованным около 21:50 21 июля, на выборах проголосовали 49,39% избирателей. Первый вице-спикер действующей Рады Ирина Геращенко (из партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко) назвала явку низкой и заявила, что такая явка «искажает реальные симпатии общества».

Выборы в Раду проводились досрочно из-за победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Зеленский объявил о роспуске Рады и назначении новых выборов сразу после вступления в должность президента. За прошедшие с того момента три месяца депутаты украинского парламента неоднократно отклоняли президентские инициативы, в том числе об увольнении ряда министров.

Зеленский уже заявил, что новым премьер-министром станет «гуру экономики». По мнению президента, пост главы правительства должен занять «независимый сильный человек с профессиональным образованием», который «никогда не был в политике». О том, может ли стать премьер-министром лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, Зеленский сказал: «Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность».

Зеленский также заявил, что после формирования нового правительства и назначения нового генпрокурора (действующая Рада не дала ему уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко) начнутся «посадки» коррупционеров. «Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия „Слуга народа“», — сказал он.

Константин Бенюмов, Виктор Давыдов