Роспотребнадзор остановил работу сыроварни в Нижегородской области с полуголыми сотрудниками
Источник: Роспотребнадзор
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Роспотребнадзор сообщил, что вынес временный запрет на работу сыроварни в Нижегородской области, где сотрудники не соблюдали правила санитарии и гигиены — в частности, работали полуобнаженными и брали сыр-косичку голыми руками.
Специалисты ведомства выявили на предприятии многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства и арестовали 500 килограммов сырного продукта.
Ведомство проводит лабораторное исследование собранных на предприятии проб.
После выхода сюжета программы «Кстати» о сыроварне проверку начал Следственный комитет. О ее результатах пока объявлено не было.
Материалы проверки специалистами Управления Роспотребнадзора будут направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности.