Роспотребнадзор остановил работу сыроварни в Нижегородской области с полуголыми сотрудниками

Роспотребнадзор сообщил, что вынес временный запрет на работу сыроварни в Нижегородской области, где сотрудники не соблюдали правила санитарии и гигиены — в частности, работали полуобнаженными и брали сыр-косичку голыми руками.

Специалисты ведомства выявили на предприятии многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства и арестовали 500 килограммов сырного продукта.

Ведомство проводит лабораторное исследование собранных на предприятии проб.

Сюжет программы «Кстати» о сыроварне

После выхода сюжета программы «Кстати» о сыроварне проверку начал Следственный комитет. О ее результатах пока объявлено не было.