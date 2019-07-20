Роспотребнадзор и СК начали проверку нижегородской сыроварни с полуголыми сотрудниками

Роспотребнадзор в Нижнем Новгороде начал проверку производства молочной продукции после того, как СМИ сообщили, что в частной сыроварне работали сотрудники, нарушавшие санитарные нормы. Свою проверку также проводит СК.

В конце июня издание «Сети НН» выпустило сюжет о том, что на сыроварне в Воротынском районе Нижнего Новгорода сыр варят полуобнаженные работники. В записи видно, как сотрудники берут сыр-косичку голыми руками и складывают в деревянные паллеты на полу.

На молокозаводе — рассаднике антисанитарии — чтобы подставить журналистов, им подбросили сыр Кстати Новости Нижнего Новгорода

В 2014 году в Омске временно приостановили работу завода «Сыры» после того, как в соцсетях появились фотографии с работниками предприятия, которые сидели в ванне с молоком, используемом при производстве сыра «Косичка».