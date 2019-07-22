Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений. О такой поддержке просили «Роснефть» и «Газпром»

Президент России Владимир Путин распорядился ввести мораторий на оказание мер господдержки при разработке нефтяных месторождений.

Мораторий введен до 31 декабря — до этого срока правительство должно осуществить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет их экономической эффективности.

«Роснефть» и «Газпром нефть» в начале 2019 года попросили у властей льготы на разработку Приобского месторождения. Компании хотели, чтобы им предоставили налоговый вычет из пропорционально остаточным запасам на месторождении на 10 лет.

По оценкам Минфина, выполнение просьбы «Роснефти» обошлось бы бюджету в 460 миллиардов рублей недополученных доходов за 10 лет. Льготы «Газпром нефти», по подсчетам РБК, привели бы к 140-200 миллиардам рублей недополученных доходов.