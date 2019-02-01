«Роснефть» попросила льготы для крупнейшего месторождения в России. Они обойдутся бюджету в 460 миллиардов рублей за 10 лет
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина предоставить дополнительные льготы для крупнейшего по добыче в России Приобского месторождения.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, Сечин попросил предоставить налоговый вычет из НДПИ пропорционально остаточным запасам на месторождении на 10 лет.
Если просьба «Роснефти» будет удовлетворена, то бюджет, с учетом уже имеющихся у компании льгот на Приобское месторождение, недополучит за 10 лет 460 миллиардов рублей, подсчитал Минфин. Предложение Сечина в ведомстве сочли нецелесообразным.
По данным источников РБК, Путин поставил на обращении Сечина резолюцию «доложить». Официально в Кремле и в «Роснефти» просьбу о льготах не прокомментировали.
В октябре 2017 года Минфин согласился предоставить «Роснефти» льготы по НДПИ на Самотлорском месторождении на 350 миллиардов рублей в течение 10 лет.