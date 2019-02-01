«Роснефть» попросила льготы для крупнейшего месторождения в России. Они обойдутся бюджету в 460 миллиардов рублей за 10 лет

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина предоставить дополнительные льготы для крупнейшего по добыче в России .

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, Сечин попросил предоставить налоговый вычет из пропорционально остаточным запасам на месторождении на 10 лет.

Если просьба «Роснефти» будет удовлетворена, то бюджет, с учетом уже имеющихся у компании льгот на Приобское месторождение, недополучит за 10 лет 460 миллиардов рублей, подсчитал Минфин. Предложение Сечина в ведомстве сочли нецелесообразным.

По данным источников РБК, Путин поставил на обращении Сечина резолюцию «доложить». Официально в Кремле и в «Роснефти» просьбу о льготах не прокомментировали.

В октябре 2017 года Минфин согласился предоставить «Роснефти» льготы по НДПИ на Самотлорском месторождении на 350 миллиардов рублей в течение 10 лет.