«Газпром нефть» попросила льготы для крупнейшего месторождения в России. Они обойдутся бюджету в 200 миллиардов рублей

Компания «Газпром нефть» попросила для южной части крупнейшего в России Приобского месторождения, которую она разрабатывает. Об этом РБК сообщили источник, близкий к руководству компании, а также собеседник из Минэнерго.

Речь идет о таких же льготах, как ранее запросила «Роснефть», разрабатывающая северную часть Приобского месторождения.

Льготы «Газпром нефти», пишет РБК, могут обойтись бюджету в 140-200 миллиардов выпавших доходов за 10 лет.

Недополученные доходы от льгот «Роснефти» на Приобское месторождение Минфин, как ранее сообщалось, оценивал в 460 миллиардов за 10 лет. Льготы «Роснефть», по состоянию на середину апреля, не получила.

Запасы Приобского месторождения оцениваются примерно в пять миллиардов тонн, из которых 2,4 миллиарда тонн доказанные и извлекаемые.

На Приобское месторождение приходилось 18% всей добычи «Газпром нефти» в 2018 году.