Марии Мотузной присудили 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование из-за картинок в соцсетях

Мария Мотузная из Барнаула, которую в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок в ВК, сообщила о присуждении ей 100 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

В своем иске Мотузная требовала миллион рублей.

Как отмечал глава правозащитной группа «Агора» Павел Чиков, «на основании доноса Марию неоднократно допрашивали, склонили к явке с повинной, обыскивали ее дом, возили на допрос маму и бойфренда, отбирали подписку о невыезде, несколько раз предъявляли обвинение, скопировали личную информацию с мобильного телефона, провели психиатрическую экспертизу, включили в список экстремистов».

Из-за уголовного преследования Мотузная осенью 2018 года уехала из России. В середине июля она сообщила о своем возвращении в страну.