Кандидаты в Мосгордуму, которые добиваются регистрации на выборах, предложили Собянину встретиться 

Группа кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов окружные избирательные комиссии, предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться, «чтобы обсудить сложившуюся ситуацию»

По мнению кандидатов, Собянин несет «прямую ответственность за сложившийся в городе политический кризис».

В заявлении сказано, что если за неделю независимых кандидатов не зарегистрируют, 27 июля они проведут «у стен мэрии» встречу (по всей видимости, с избирателями). В Мосгоризбиркоме уже назвали это «попыткой политического шантажа».

Кандидаты также призвали Совет по правам человека при президенте РФ провести внеплановое заседание, «чтобы дать оценку происходящим в Москве событиям и присоединиться к требованиям москвичей».

Заявление подписали , в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Елена Русакова. Оно было опубликовано после митинга на проспекте Сахарова против недопуска независимых кандидатов, который стал одним из самых массовых за последние годы в Москве. До этого всю неделю кандидаты проводили акции на Трубной площади.