Авторы сервиса DeepNude, «раздевающего» женщин на фотографиях, выставили проект на продажу

Разработчики сервиса DeepNude, которое с помощью нейросети создает поддельные фотографии обнаженных женщин, решили продать проект. Сообщение об этом появилось в твиттере сервиса. Начальная цена составила 30 тысяч долларов.

Объявление о продаже появилось спустя три недели после того, как авторы сервиса решили закрыть проект, заявив, что «мир пока не готов к DeepNude».

DeepNude — это программа для редактирования фотографий женщин. С помощью нейросети она убирает одежду и дорисовывает вместо нее части обнаженного тела.